بالفيديو.. محرز ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2021

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة بوشكاش، لأفضل هدف في عام 2021.

وكشف الحساب الرسمي للفيفا، على “تيوتر”، عن قائمة تضم 11 لاعبا، ينافس على هذه الجائزة، ومن بينهم اسم محرز.

ودخل قائد الخضر، هذه المنافسة، بالهدف الرائع الذي سجله في مرمى منتخب زيمبابوي، على ملعب هذا الأخير، ضمن تصفيات كأس أمم إفر يقيا.

كما أعادت إدارة نادي ماشتسر سيتي الإنجليزي، نشر تغريدة الفيفا، وأرفقتها بتعليق هنأة من خلاله محرز بهذا الترشيح.