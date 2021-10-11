بالفيديو.. محرز ينافس على هدف الشهر في السيتي

ينافس الدولي الجزائري رياض محرز، على جائزة أفضل هدف لشهر سبتمبر، في ناديه منشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر إدارة منشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صبر آراء، لجماهير النادي، من أجل اختيار أفضل هدف لشهر سبتمبر.

وتواجد محرز ضمن قائمة المرشحين، أين سينافس كل من سيلفا، ديبروين، فودان، فاران، بالمار، وخيسوس.

ويشارك محرز في هذه المنافسة مع بقية زملائه في الفريق، بالهدف الذي أمضى عليه في شباك نورويتش، في المبراة التي جمعتها ضمن الجولة الثانيو نم البريميرليغ.

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