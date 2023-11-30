بالفيديو.. محرز ينتفض في وجه مدربه رغم الفوز بسداسية كاملة

انتفض الدولي الجزائري رياض محرز في وجه مدربه الألماني في الأهلي السعودي يايسليه بعد القيام بتغييره في الدقيقة 89 من مباراة أبها.

وشوهد رياض محرز، وهو يتكلم مقابل مدربه، يايسليه، أين طالبه بعدم تغييره و المطالبة بالاستفسار منه.

كما أراد رياض محرز من مدربه عدم تغييره رغم أنه سجل هدفا شخصيا جميلا له. و قدم تمريرتين حاسمتين في المباراة التي فاز بها رفقة زملائه في الفريق بسداسية نظيفة.

ويسعى النجم السابق لمانشستر سيتي. للعودة إلى مستواه، و كسب عدد كبير من المباريات في أرجله، قبل الالتحاق بالتربص المقبل لـ “الخضر” قبل إنطلاق منافسة كأس افريقيا 2023 في جانفي القادم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–