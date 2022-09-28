بالفيديو.. محرز ينشر “الدخلة” الأسطورية له وسط تجاوب أنصار “الخضر”
بقلم عزيز طالبي
جدّد قائد الخضر رياض محرز افتخاره وانتماءه للمنتخب الوطني بعد 24 ساعة فقط من الفوز الذي حقّقه رفقة زملائه أمام نيجيريا.
كما نشر محرز فيديو عبر صفحته الرسمية على “تويتر” لـ “الدخلة” الأسطورية له قبل دقائق من بداية المباراة وسط تفاعل جمهور ملعب ميلود هدفي بوهران.
ونقل محرز تساؤل لموقع “ديزاد نيوز” الذي يحمل “كيف شاهدت جمهور وهران”.
كما لمّح “الفنّان” إلى استعادة روحه المعنوية العالية بعد ارتدائه قميص المنتخب الوطني، وكان رياض قد عانى من فترة عصيبة مؤخرا بعد تراجع مستواه مع الكتيبة الوطنية ومانشستر سيتي.
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 28, 2022
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