بالفيديو.. محرز ينشر فيديو مؤثر يُبرز أهم لحظات مسيرته الكروية !

نشر أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز فيديو مُطول يُلخص مسيرته الكروية.

كما أظهر الفيديو الذي نشره ساحر العرب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أبرز لحظات مسيرته.

وذلك بداية من مسقط رأسه سارسال أين بدأ مداعبة الكرة وصولا إلى ناديه الحالي السيتي الذي توج معه ب7 ألقاب لحد الآن.

كما نقل الفيديو تصريحات سابقة لقائد الخضر حول سبب اختياره تمثيل الجزائر.

وقال محرز:”تمثيل الجزائر هو اختيار طبيعي، أولا كنت أريد ارتداء قميص بلدي وكذا كنت أريد افراح والدي وجعله فخورا بي”.

وكان محرز قد احتفل أمس الإثنين بعيد ميلاده ال31 المصادف ل22 فيفري.

طالع أيضا: محرز يوجه رسالة للطفل المغربي ريان !

وجه النجم الجزائري وقائد الخضر، رياض محرز ، رسالة مؤثرة للطفل المغربي، ريان، صاحب ال5 سنوات العالق ببئر ارتوازي .

محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ونشر صاحب الرجل اليسرى السحرية محرز صورة الطفل المغربي ريان وأرفقها بعبارة مؤثرة:”ابق قويا ريان”، إضافة الى إيموجي يرمز للدعاء.

وسقط الطفل المغربي ريان في البئر الارتوازي قبل 48 ساعة بمدينة شيفشاون شمال غرب المغرب وتتواصل لحد الآن مساعي اخراجه.

طالع أيضا: محرز يعتذر من زميله في مانشستر سيتي !

قدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، اعتذراته بطريقة ساخرة لزميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

محرز نشر صورتين له من الحصة التدريبية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتظهر الصورتين ساحر العرب وهو يمر من أمام زميله المُدافع ناثان آكي، بمراوغة رائعة أسقطت الأخير أرضا.

وأرفق قائد الخضر الصورتين بكلمة:”désolé”.

طالع أيضا: محرز يدخل عالم nft

دخل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز عالم “nft”.

حيث تم إطلاق مجسم ثلاثي الأبعاء خاص بساحر العرب، المُجسم الأول بالأزرق خاص بالسيتي.

أما المجسم الثاني باللون الأخضر وخاص بالمنتخب الوطني الجزائري.

nft هي اختصار لكلمة non fungible tokens، أو بالعربية رموز غير قابلة للاستبدال بحيث تملك أصول رقمية “صورة أو مقطع فيديو”، لها قيمة مختلفة لا يُمكن استبدالها بأصول آخرى.

طالع أيضا:بعد نكسة الكان.. أول ظهور لمحرز في تدريبات السيتي

عاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وتعتبر هاته الحصة التدريبية الأولى لقائد الخضر مع السيتي منذ مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة محرز من التدريبات وأرفقها بعبارة:”انظروا من عاد ساحر العرب هنا”.

طالع أيضا:بالفيديو.. محرز فخور بصور النهار خلال استقباله من طرف التلاميذ الكاميرونيين

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على واقعة تدافع التلاميذ الكاميرونيين من أجل الاقتراب منه قبل مواجهة سيراليون.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر الفيديو الحصري لقناة النهار على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويُظهر الفيديو تدافع التلاميذ الكاميرونيين أمام فندق الخضر بدوالا من أجل التقاط صور تذكارية مع الساحر الجزائري.

وعبر محرز من خلال اعادة نشر الفيديو عن سعادته وفخره بهذا الحب، مُرفقا المنشور بعبارة:”بوركتم”.