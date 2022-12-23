بالفيديو.. محرز يهدي قميصه لشقيقة الركراكي عقب الفوز على ليفربول

أهدى الدولي الجزائري رياض محرز، قميصه، لشقيقة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عقب فوزهم الأخير أمام ليفربول.

ونشرت شهرزاد الركراكي، شقيقة الناخب المغربي وليد الركراكي، صورة لها مع محرز، على “انستغرام”، عقب مباراة السيتي، أمام ليفربول.

كما أظهرت الصورة، حمل شهرزاد الركراكي، لقميص قائد الخضر، والذي أهداها إياه بعدما خاض به مباراة ليفربول.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بهدف، في تأهل ناديه مانشستر سيتي، في كأس الرابطة، بعد فوزهم بثلاثية مقبال هدفين على نادي ليفربول.