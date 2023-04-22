بالفيديو.. محرز يهز شباك شفيلد في كأس الاتحاد

نجح الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، في إضافة هدف جديد لرصيده، في مباراة ناديه مانشيستر سيتي، وشفيلد، لحساب كأس الاتحاد.

وشارك ريا محرز أشاسيا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، ضد شفيلد يونايتد، لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ42، أين نجح في افتتاح باب التسجيل للسيتي، عن طريق ضربة جزاء.

وبفضل هدف رياض محرز، تمكن مانشستر سيتي، من إنهاء الشوط الاول من هذه المباراة لصالحه بنتيجة هدف دون رد.