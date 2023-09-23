بالفيديو.. محرز يهنئ السعوديين في احتفالات اليوم الوطني

هنّأ الدولي الجزائري رياض محرز السعوديين باحتفالات اليوم الوطني الذي صادف اليوم السبت، مثله مثل بقية نجوم الدوري السعودي.

و شوهد رياض محرز في معقل فريق الأهلي السعودي بالثوب السعودي وهو يحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للملكة العربية.

ويعتمد الإتحاد السعودي كثيرا على نجوم المستديرة في المملكة من اجل جلب عدد اكبر من المتتبعين لمشاهدتها، أخرهم نيمار الذي ظهر عبر فيديو هو الاخر وهو و يحتفل ياليوم الوطني.

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