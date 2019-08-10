بالفيديو..محرز يهين لاعبي ويست هام بمراوغة خرافية

الرياضة
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بالفيديو..محرز يهين لاعبي ويست هام بمراوغة خرافية
بقلم يونس رزيق

تألق اللاعب الجزائري رياض محرز في الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليا فريق مانشستر سيتي بنادي ويست هام يونايتد في إطار الجولة الأولى من البريمرليغ.

وقام بطل إفريقيا بمراوغة رائعة في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة اين قام بمخادعة كل مدافعي السيتي إلا أنه فشل في تحويل الكرة في شباك فابيانسكي.

https://twitter.com/i/status/1160157556498665472


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687003

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