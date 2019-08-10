بالفيديو..محرز يهين لاعبي ويست هام بمراوغة خرافية

تألق اللاعب الجزائري رياض محرز في الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليا فريق مانشستر سيتي بنادي ويست هام يونايتد في إطار الجولة الأولى من البريمرليغ.

وقام بطل إفريقيا بمراوغة رائعة في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة اين قام بمخادعة كل مدافعي السيتي إلا أنه فشل في تحويل الكرة في شباك فابيانسكي.

Mahrez vient d’aspirer deux âmes sans aucune pression, je chiale pic.twitter.com/WwebdYcxjt — H 🇵🇹 (@HugoooG78) August 10, 2019

https://twitter.com/i/status/1160157556498665472