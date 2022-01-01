بالفيديو.. محرز يواصل التألق ويفتتح 2022 بهدف جديد

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه مع ناديه مانشسر سيتي، بمناسبة مواجهة هذا الأخير لنظيره آرسنال، في البريميرليغ الإنجليزية.

وهز قائد الخضر، شباك الغانرز، بركلة جزاء نفذها بإحكام، حيث لم يترك أي فرصة للحارس لصدها بأي شكل من الأشكال.

ودخل اليساري، بفضل هذا الهدف، عام 2022 بأفضل طريقة ممكنة، وهو الذي ختم سنة 2021، كأفضل هداف في “السكاي بلوز”.

ووصل محرز بعد هدفه اليوم، لإصابته رقم 13 خلال الموسم الجاري مع أشبال بيب غوارديولا، ما بين الدوري، الكأس ورابطة الأبطال.