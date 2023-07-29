بالفيديو.. محرز يوثق أول خطواته مع الأهلي السعودي

حرص الدولي الجزائري رياض محرز، لتوثيق أولى خطواته مع ناديه الجديد الأهلي السعودي، الذي انضم إليه هذا الصيف.

ونشر محرز، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو، لأول حصة تدريبية له مع الأهلي السعودي.

كما أبرز الدولي الجزائري، من خلال اللقطات التي اختارها في هذا الفيديو، سعادته بالأجواء التي وجدها في ناديه الجديد.

وأرفق قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “البداية.. الهلال السعودي”.