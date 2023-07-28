بالفيديو.. محرز يوجه أول رسالة لجمهور الأهلي السعودي

وجّه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، أول رسالة لجماهير ناديه الجديد الأهلي السعودي، بعد ترسيم انتقاله لهذا الأخير.

ونشرت إدارة الأهلي السعودي، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، تضمن الرسالة التي وجهها محرز لأنصار الفريق، أين قال: “للأهلي جينا”.

كما أضاف: “جمهور الأهلي، أنا هنا من أجلكم، ومتحمس جدا لاكون جزءا من هذا النادي الرائع”.

وتابع النجم الجديد لنادي الأهلي السعودي، رياض محرز: “أتطلع لأن نقوم بأشياء كبيرة سويا، أراكم يا شباب في الملعب”.