بالفيديو.. محرز يوجه رسالة خاصة لأنصار الأهلي قبل مواجهة الأخدود

وجّه الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، رسالة خاصة لأنصار فريقه، قبل مباراتهم أمام نادي الأخدود.

وظهر محرز في مقطع فيديو، عبر منصة “X”، خاطب من خلاله أنصار الأهلي أين قال: “يوم الجمعة ان شاءؤ الله نحن نتظركم”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي: “على كل واحد منكم الحضور إلى الملعب”.

يذكر أن رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، سيتقبلون اليوم الجمعة، نادي الأخدود، برسم الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.