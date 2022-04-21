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الرياضة

بالفيديو.. محرز يوجه رسالة لجماهير مانشستر سيتي

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. محرز يوجه رسالة لجماهير مانشستر سيتي
محرز
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وجه النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، رسالة خاصة لجماهير فريقه مانشستر سيتي الانجليزي عقب الانتصار أمام برايتون.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لتصريح محرز عقب المواجهة.

كما قال محرز:❞مرحبا، أنا رياض، شكرا للجماهير التي حضرت اليوم للمباراة”.

قبل أن يُضيف:”هذا الفوز لكم ولمشجعينا، الآن سنواصل المُضي قدما، شكرا على دعمكم❝.

رابط دائم : https://nhar.tv/7AL7l
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