بالفيديو.. محرز يوقع “دوبلي” مع مانشيستر سيتي

بصم الدولي الجزائري رياض محرز على عودة قوية إلى صفوف فريقه مانشيستر سيتي اليوم خلال مواجهة فولهام في كأس الإتحاد.

وتمكن محرز من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء.

كما عاد رياض للتسجيل مجدّدا مع مانشيستر سيتي في الدقيقة 57، بعد تمريرة زميله ديبروين.