بالفيديو.. محرز يُبدع بتمريرات حاسمة سحرية في كأس إنجلترا

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، للتألق رفقة ناديه مانشستر سيتي، من بوابة كأس الإتحاد الإنجليزي، ومواجهة بيرمينغهام، عصر اليوم الأحد.

وساهم صاحب القدم اليُسرى في هدفين من أصلا ثلاثة سجلها زملاؤه في مرمى المُنافس.

وبرز الجناح الطائر، بلمسة سحرية جاء منها هدف بيرناردو سيلفا، عندما مرر دقيقة بخارج القدم على طريقة الكبار.

يُشار بأن قائد المنتخب الوطني، نال ثقة مدربه بيب غوارديولا، وشارك أساسيا لثاني مرة على التوالي مع “السكاي بلوز”.