بالفيديو.. محرز يُبدع بتمريرة حاسمة سحرية لستيرلينغ

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُبدع بتمريرة حاسمة سحرية لستيرلينغ صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أبدع منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز بتمريرة حاسمة سحرية لستيرلينغ في مواجهة مانشستر سيتي ضد ويست بروميتش ألبيون.

محرز سجل الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة ال45+2 قبل أن يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الخامس الذي جاء في الدقيقة ال57.

وبهدفه اليوم أصبح محرز سادس أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز ب62 هدف مناصفة مع يايا توري.

ويتفوق على محرز الخماسي ديدي دروغبا, أديبايور, ياكوبو, ساديو ماني ومحمد صلاح على التوالي.


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