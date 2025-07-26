بالفيديو.. محرز يُبهر الجميع بعرضية ساحرة أمام سيلتيك ويصنع هدفًا عالميًا

واصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، تقديم لمحات فنية راقية خلال التحضيرات الصيفية لناديه الأهلي السعودي.

بعد أن تألق مساء اليوم السبت، أمام سيلتيك الإسكتلندي ضمن منافسات دورة “كومو” الودية.

ففي الدقيقة 23 من الشوط الأول، وقع محرز على تمريرة حاسمة خرافية، بعد مراوغة هادئة وتمركز مثالي على الجهة اليمنى.

ليُرسل كرة عرضية بالمقاس إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها البرازيلي جالينو بضربة مقصية مذهلة سكنت الشباك، وسط تصفيقات الجماهير الحاضرة بملعب “كومو”.

مكنت نادي الأهلي من ختم الشوط الأول من هذه المواجهة، متفوقا في النتيجة.

رياض محرز أثبت مجددًا أنه العقل المدبر لهجمات الأهلي، بتحركاته الذكية، وتمريراته الدقيقة التي تخلق الفارق.

العرضية لم تكن فقط جميلة، بل كانت أيضًا ثمرة تفاهم وتناسق فني كبير بينه وبين عناصر الخط الأمامي.

هذه التمريرة هي بمثابة رسالة تحذير من محرز لكل منافسي الأهلي هذا الموسم، حيث يبدو أن الدولي الجزائري عازم على استعادة بريقه والمساهمة بقوة في صناعة الانتصارات.

من جهته، يبدو نادي الأهلي مستفيدًا من جاهزية محرز العالية، فيما يؤكد الأخير أن مكانته بين كبار صانعي اللعب في العالم لا تزال محفوظة.

للإشارة، خاض نجم “الخضر”، محرز، خلال فترة التحضيرات مع ناديه الأهلي 3 مواجهات لحد الآن، وبصم على تمريرتين حاسمتين في مواجهة سلتيك و تيرول النمساوي.