بالفيديو.. محرز يُبهر “غوارديولا” بلمسات سحرية!!

تمكن الدولي الجزائري، رياض محرز من لفت الأنظار خلال أول حصة تدريبية لناديه “مانشستر سيتي” بـ”شيكاغو” في الولايات المُتحدة الأمريكية.

واتفقت وسائل الإعلام البريطانية وعلى رأسها “الدايلي ميل” على أن صاحب القدم اليُسرى، أبهر مُدربه “بيب غوارديولا” في وقت وجيز.

ولقي “الفيديو” الذي يظهر فيه الجناح الطائر يتلاعب بالكرة بسرعة فائقة ويتجاوز “الحواجز” بتنسيق رهيب، تفاعلا كبيرا في “بريطانيا” وخارجها.

ويترقب الجميع أول ظهور لأفضل لاعب إفريقي سنة 2016 مع “السكاي بلوز”، بعد غد السبت خلال المواجهة الودية أمام “دورتموند”.