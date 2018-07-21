بالفيديو.. “محرز” يُبهر في أول ظهور مع “السيتي” ويسقط أمام “دورتموند”

وقّع الدولي الجزائري، رياض محرز على ظهور قوي خلال أول مُشاركة مع ناديه الجديد “مانشستر سيتي” خلال مواجهة “بوروسيا دورتموند”.

وتحصل اليساري على ثقة “غوارديولا” والذي دفع به على الجناح الأيمن، في منصب سمح لنجم “ليستر” السابق من صناعة الخطر.

ونال إبن “سارسال” إشادة وسائل الإعلام البريطانية، والتي أكدت بأنه أظهر سريعا كل مايُمكن أن يُقدمه من إضافة لـ”السكاي بلوز”.

يُشار بأن “محرز” خرج في الدقيقة الرابعة والسبعين من المواجهة، والتي انتهت بفوز الألمان بهدف دون رد من توقيع المُتألق “ماريو غوتزه”.