بالفيديو.. محرز يُتوج بجائزة جديدة في السيتي

تُوج النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة جديدة في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

حيث كشف الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تتويج محرز بجائزة أفضل هدف خلال شهر ديسمبر.

ونشر حساب السيتي فيديو الهدف الذي وقعه محرز في شباك ليفربول بملعب الاتحاد لحساب الدور ثمن نهائي كأس كاراباو.

كما أُرفق الفيديو بعبارة:”هدف @NissanUK لشهر ديسمبر هو هدف ساحر العرب رياض محرز في شباك ليفربول”.