بالفيديو.. محرز يُتوج رسميا بجائزة جديدة في السيتي

تُوج بصفة رسمية النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، بجائزة جديدة مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

حيث كشف الحساب الرسمي للسيتي أمسية اليوم الخميس عن تتويج، محرز، بجائزة أفضل هدف في شهر جانفي.

ونشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو هدف محرز أمام تشلسي من مُخالفة مُباشرة الذي تُوج بالجائزة.

كما غرد الحساب:”هدف نيسان سبورت لشهر جانفي هو هدف ساحر العرب محرز في مرمى تشلسي”.

وطالب السيتي من مُحبيه المُشاركة من خلال الرابط بالأسفل للحصول على فرصة الفوز بقميص محرز بتوقيعه الخاص.