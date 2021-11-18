بالفيديو.. محرز يُثير التساؤلات بعد عودته من تربص الخضر !

غاب النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن تدريبات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الخميس.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو مُطول للحصة التدريبية التي جرت بمركز تدريبات السيتيزنس.

ولم يظهر صاحب الرجل اليسرى السحرية في الحصة التدريبية عقب عودته الى مدينة مانشستر يوم الأربعاء.

ولم يُعرف السبب الحقيقي وراء غياب محرز عن حصة الخميس خاصة وأنه شارك رفقة الخضر في مواجهة بوركينافاسو يوم الثلاثاء.

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ويتعرض الدولي الجزائري، رياض محرز، لـ”خيانة جديدة” داخل ناديه مانشستر سيتي، في حين أنه يعلن وفاءه له في كل مرة.

وكشفت صحيفة “مانشسر إيفينيغ نيوز“، في غضون ذلك، عن وجود نية لدى بيب غوارديولا، لتغيير رسمه التكتيكي من هنا فصاعدا.

ووفقا لذات المصدر، فإن محرز سيكون الضحية الأبرز، بإعتبار أن “الفيلسوف” ينوي الإعتماد على اليساريين يسارا وأصحاب القدم اليمنى يمينا.

وسيؤثر هذا التغيير لا محالة على وضعية قائد الخضر، بعد ذلك، لأنه يفضل اللعب يمينا والدخول في العمق بيُسراه.

أخيرا، كان رياض محرز قد أكد منذ يومين على ارتياحه مع “السكاي بلوز”، بعد ما تم تداول إشاعات عن رغبته في الرحيل.