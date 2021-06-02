بالفيديو.. محرز يُحدث طوارئ في مدينة فرنسية على طريقة كريستيانو

أحدث النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، “رياض محرز” حالة طوارئ بمدينة “نانتير” الفرنسية خلال تواجده لقضاء بعض الأيام من الراحة قبل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي إنطلق بصفة رسمية يوم الإثنين.

قائد المنتخب الوطني وبمجرد أن لمحه المعجبين حاصروه أمام السيارة التي كانت ستقله، كما طالبوا منه أخذ صورا تذكارية والإمضاء على أوتوغرافات، ولم يكتفي مُحبي محرز بذلك بل لحقوا السيارة في صورة تعكس حجم النجومية التي وصل إليها إبن مدينة سارسيل، وسبق حدوث نفس الأمر لكريستيانو رونالدو بمدينتي مدريد وتورينو.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية توجه صوب فرنسا لاسترجاع أنفاسه والتواجد رفقة عائلته الكبيرة مباشرة بعد خوضه نهائي مُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا الذي جمع فريقه السيتي بمواطنه تشلسي سهرة السبت بملعب “الدراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية، وانتهى بفوز البلوز بهدف يتيم دون رد سجله النجم الدولي الألماني هافيرتز.