بالفيديو.. محرز يُحرج نفسه دون قصد!

وضع الدولي الجزائري رياض محرز نفسه في موقف مُحرج، دون قصد، عندما تحدث عن الأسماء التي سرتحل عن مانشستر سيتي.

وظهر الجناح الطائر، رفقة صديقه بنجامان ميندي، وهو يرد عن بعض الأسئلة.

ليسترسل في الإجابة عن العناصر المؤكد مُغادرتها لملعب الإتحاد قائلا :”دافيد سيلفا وفيرناندينيو”.

وجاء هذا الرد من قائد الخضر، متبوعا بضحكات ساخرة من زميله، بإعتبار أن المعلومة كان من المُفترض أن تبقى سرية.

يُشار بأن تغيير دافيد سيلفا للأجواء، كان معلوما للجميع بإعتباره في مُفاوضات مع أحد الفرق الأمريكية.

ولكن إستمرار فيرناندينيو من عدمه مع “السكاي بلوز”، كان محل تساؤلات كثيرة، ليحسم بطل إفريقيا الأمر بزلة لسان.