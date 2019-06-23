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بالفيديو.. محرز يُحقق حلم “طفلين” في “القاهرة”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُحقق حلم “طفلين” في “القاهرة”
بقلم أمير بهلول

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجم الجزائري “رياض محرز” وهو يلبي رغبات طفلين قبل إقلاع حافلة المنتخب الوطني.

حيث توقف من أجل أخذ صور تذكارية مع الطفلين اللذان أبديا سعادة كبيرة بإلتقاط صورة مع نجم “مانشستر سيتي”.

وعبر المصريون عن امتنانهم لما قام به “فخر العرب”.

ونشر موقع “سوبر كورة” المصري عبر حسابه في “التويتر”: “طلبات الأطفال أوامر.. شاهد ما فعله رياض محرز من أجل هذين الطفلين”.


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