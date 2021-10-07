بالفيديو.. محرز يُحول تدريبات الخضر لحلبة مُصارعة !

يبدو أن معنويات النجم الدولي الجزائري رياض محرز تتواجد في السحاب بعد التحاقه بتربص الخضر يوم الإثنين الماضي.

والدليل على ذلك صُنع نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لأجواء رائعة في الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق مواجهة النيجر.

محرز قام بلقطة طريفة عندما تعارك مع زميله يوسف عطال تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي واللاعبين.

وظهر قائد الخضر سعيدا وهو يُسقط عطال أرضا في العراك الذي صنع الحدث في الحصة التدريبية.