بالفيديو.. محرز يُخاطب الجزائريين ويُعزيهم بسبب كورونا

خاطب قائد المنتخب الوطني رياض محرز، الجزائريين، من خلال فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وتطرق صاحب القدم اليُسرى السحرية، لفيروس كورونا الذي تفشى في بلادنا وفي مُختلف بقاع العالم.

وقال نجم مانشستر سيتي :”السلام عليكم، أقعدوا في دياركم، لازم تقعدوا في دياركم، لتسهيل عمل الأطباء”.

وواصل :”رحم الله الأشخاص المتوفين، وعافى المرضى، والله يجيب الخير إن شاء الله”.