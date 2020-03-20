بالفيديو.. محرز يُخاطب الجزائريين ويُعزيهم بسبب كورونا

خاطب قائد المنتخب الوطني رياض محرز، الجزائريين، من خلال فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.
وتطرق صاحب القدم اليُسرى السحرية، لفيروس كورونا الذي تفشى في بلادنا وفي مُختلف بقاع العالم.
وقال نجم مانشستر سيتي :”السلام عليكم، أقعدوا في دياركم، لازم تقعدوا في دياركم، لتسهيل عمل الأطباء”.
وواصل :”رحم الله الأشخاص المتوفين، وعافى المرضى، والله يجيب الخير إن شاء الله”.
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Message important 💚🇩🇿 Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout !! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous et des vôtres 💚 #quarantine #covid_19
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