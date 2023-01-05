بالفيديو.. محرز يُسجل أمام تشلسي بعد 4 دقائق من دخوله

تألق سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك بمُناسبة لقاء الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز الذي يجمع حاليا السيتي بالمُضيف تشلسي.

وجاء هدف محرز في الدقيقة الـ63 بعد جملة رائعة من لاعبي السيتي وصلت إلى غريليش الذي أرسل عرضية إلى محرز داخل منطقة الجزاء ليحولها رياض في الشباك.

وكان محرز قد دخل بديلا في الدقيقة الـ59 من موقعة ملعب ستامفورد بريدج مكان زميله فيل فودين.