بالفيديو.. محرز يُسجل في مرمى بروج البلجيكي

وقع منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مرمى كلوب بروج البلجيكي.

هدف قائد الخضر الذي شارك أساسيا جاء في الدقيقة ال43 من ضربة جزاء نفذها بإحكام وخادع بها الحارس سيمون مينيولي.

وتحصل صاحب الرجل اليُسرى السحرية على ركلة الجزاء بنفسه بعد عرقلة من مدافع الخصم.

المواجهة تُشير لتقدم السيتي في الشوط الأول بهدفين دون رد لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال أوروبا.