بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة عالمية أمام تشلسي

وقع النجم الدولي الجزائري، رياض محرز هدفا عالميا مع فريقه مانشستر سيتي أمام تشلسي.

وجاء هدف، محرز، في الدقيقة الـ23 من مُخالفة مباشرة تحصل عليها ساحر العرب بنفسه.

وتندرج هاته المواجهة الجارية حاليا بملعب الاتحاد لحساب الدور الثالث من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة لتقدم السيتي بهدفين دون رد، حيث سجل الثاني جوليان ألفاريز من ركلة جزاء.