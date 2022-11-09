بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة عالمية أمام تشلسي
بقلم حواز عبد النور
سجل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، مُخالفة عالمية في مرمى تشلسي.
وذلك في الدقيقة الـ53 من اللقاء الجاري حاليا بملعب، الاتحاد، لحساب الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم.
كما عاد الساحر الجزائري في الدقيقة الـ58 ليُساهم في الهدف الثاني الذي وقعه، جوليان ألفاريز.
محرز خيالي pic.twitter.com/w4vBpJy0ju
— 𝙿𝙾𝙻𝙰𝚃 #Portugal❤️ (@a2ooxii) November 9, 2022
– هدف رياض محرز 🤯💙 pic.twitter.com/79Y0dnK6sK
— مشعل (@Dolgador) November 9, 2022
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