بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة عالمية أمام تشلسي

سجل سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، مُخالفة عالمية في مرمى تشلسي.

وذلك في الدقيقة الـ53 من اللقاء الجاري حاليا بملعب، الاتحاد، لحساب الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم.

كما عاد الساحر الجزائري في الدقيقة الـ58 ليُساهم في الهدف الثاني الذي وقعه، جوليان ألفاريز.