بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا أمام ليفربول

وقع سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، هدفا رائعا مع فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول.

وذلك في الدقيقة الـ47 من اللقاء الجاري حاليا بملعب الاتحاد لحساب الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الرابطة الانجليزية.

ورد النجم الدولي المصري محمد صلاح سريعا على هدف محرز موقعا هدف التعادل للريدز في الدقيقة الـ48.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة للتعادل الايجابي بهدفين في كل شبكة.