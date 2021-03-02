بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا ضد ولفرهامبتون

بصم النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الثلاثاء على هدفا رائعا مع فريقه مانشستر سيتي ضد الضيف ولفرهامبتون.

الساحر الجزائري أضاف الهدف الثالث للسيتيزنس في الدقيقة ال90 بتسديدة رائعة من داخل منطقة العمليات.

هذا وكان محرز وراء الكرة المفتاحية التي جاء على إثرها الهدف الثاني الذي سجله غابريال خيسوس في الدقيقة ال80.

اللقاء الذي جرى بملعب الإتحاد انتهى بفوز السيتي برباعية مقابل هدف وحيد لحساب الجولة ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز.