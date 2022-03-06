بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا في داربي مانشستر
بقلم عبد النور حواز
وقع منذ لحظات النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدفا رائعا في داربي مدينة مانشستر.
صاحب الرجل اليسرى السحرية سجل الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي أمام الضيف والغريم مانشستر يونايتد.
كما جاء هدف قائد الخضر في الدقيقة 68 بطريقة غاية في الروعة في اللقاء الجاري بملعب “الاتحاد”.
ووصل بهذا الهدف رياض محرز لهدفه 20 هذا الموسم في كل المسابقات.
– الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 3 × 1 مانشستر يونايتد | هدف رياض محرز https://t.co/9Ma2Q721Wt
— Abdulaziz (@alamiHD1) March 6, 2022
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