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الرياضة

بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا في شباك الحارس المغربي بونو

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا في شباك الحارس المغربي بونو
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سجل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، هدفا رائعا مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك في شباك الضيف، إشبيلية الإسباني، لحساب الجولة الـ6 من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وجاء هدف، محرز، في الدقيقة الـ83 من اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد وانتهى بتفوق السيتي بـ3-1.

هدف الساحر الجزائري، جاء بطريقة غاية في الروعة بعد أن سدد كرة قوية في الزاوية البعيدة لحارس الأندلسيين، المغربي، بونو.

رابط دائم : https://nhar.tv/U0Lid
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