بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا للخضر ضد المُنتخب المالي

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا للخضر ضد المُنتخب المالي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواجه في هاته الأثناء المُنتخب الوطني الجزائري نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة تُجرى بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

الشوط الأول من اللقاء الودي انتهى بالتعادل السلبي بين المُنتخبين، حيث عجز زملاء قائد الخضر رياض محرز عن اختراق دفاع نسور مالي رغم السيطرة النسبية، بينما اعتمد زملاء لاعب مولودية الجزائر السابق أليو ديانغ على الهجمات المُعاكسة لكن ذلك لم يُشكل خطرا كبيرا على الحارس رايس وهاب مبولحي.

مع بداية الشوط الثاني أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي أول تغيير بإخراج هشام بوداوي والزج بإسلام سليماني ليفتتح القائد رياض محرز باب التهديف للخضر بطريقة رائعة بعد رفعه الكرة فوق رأس حارس مُنتخب مالي في الدقيقة ال57.


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