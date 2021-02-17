بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا عالميا ضد إيفرتون

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا عالميا ضد إيفرتون صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم النجم الدولي الجزائري رياض محرز على هدفا عالميا مع فريقه مانشستر سيتي سهرة اليوم الأربعاء.

الساحر الجزائري منح التقدم للسيتي ضد إيفرتون في الدقيقة ال63 بطريقة غاية في الروعة بعدما كان التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

اللقاء المتأخر من فعاليات الدوري الانجليزي الممتاز انتهى بفوز السيتي بثلاثية لهدف على ملعب “الغوديسون بارك”.

وبهذا الفوز ابتعد أشبال المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا” في الصدارة عن المُلاحق يونايتد ب10 نقاط كاملة.


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