بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا عالميا ضد ويست بروميتش

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بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا عالميا ضد ويست بروميتش صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدفا عالميا مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي ضد المُضيف ويست بروميتش ألبيون.

هدف الساحر الجزائري جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وهو الرابع للسيتي في المواجهة الجارية حاليا لحساب الجولة ال20.

قائد الخضر الذي شارك أساسيا اليوم استقبل الكرة بطريقة جميلة قبل أن يتوغل ويُسدد بالرجل اليُسرى في الشباك.

يُذكر أن رياض محرز لم يُسجل منذ مدة طويلة ومن شأن هذا الهدف أن يرفع معنوياته كثيرا.


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