بالفيديو.. محرز يُسجل هدفه الثالث في الدوري الانجليزي

سجل منذ قليل النجم الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الرابع للسيتي أمام ليدز يونايتد.

الساحر الجزائري كان وراء الهدف الرابع الذي جاء في الدقيقة ال48 من تسديدة زاحفة ارتطدمت بمدافع ليدز وزارت الشباك.

كما تُلعب المواجهة الجارية حاليا بملعب الاتحاد لحساب الجولة ال17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويُعتبر هذا الهدف الثالث للساحر الجزائري في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.