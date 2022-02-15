بالفيديو.. محرز يُسجل ويمنح التقدم للسيتي أمام سبورتينغ لشبونة

منح النجم الدولي الجزائري رياض محرز التقدم لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي في الدقيقة ال7.

وذلك أمام المضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

كما تعرف التشكيلة الأساسية للمحليين غياب مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني الذي بدأ المواجهة من كرسي الاحتياط.

موقعة ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة تشير نتيجتها لتقدم السيتي بهدفين دون رد.