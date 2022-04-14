بالفيديو.. محرز يُسقط لاعب أتلتيكو أرضا ويصنع الحدث !

صنع سهرة الأربعاء رياض محرز الحدث في مواجهة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي أمام مُضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني.

النجم الدولي الجزائري بصم على مراوغة عالمية أمام لاعب أتلتيكو رينان لودي، حيث أسقطه أرضا تحت أنظار المُدرب، دييغو سيميوني.

كما بلغ الساحر الجزائري الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

ومن جانبه آشاد الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحرز من خلال نشر 3 صور للمراوغة.

كما أرفق الحساب الصور بعبارة:”ساحر العرب مرًّ من هنــا”.