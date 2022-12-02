بالفيديو.. محرز يُشارك في تهنئة السيتي بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي
بقلم حواز عبد النور
شارك، رياض محرز، في تهنئة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي لدولة الإمارات العربية المُتحدة.
حيث تواجد، النجم الدولي الجزائري، في الفيديو الذي هنأ من خلاله السيتي دولة الإمارات.
ويحتفل اليوم المُصادف لـ2 ديسمبر الشعب الإماراتي بالذكرى الـ51 لليوم الوطني الإماراتي.
وحمل محرز رفقة زملاءه في السيتيزنس خلال الفيديو لافتة تحمل عبارة “أبشري”.
#أبشري_يا_بلادي #اليوم_الوطني_الإماراتي #اليوم_الوطني_الاماراتي_51 pic.twitter.com/2HwTlzUJlJ
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 2, 2022
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