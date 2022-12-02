بالفيديو.. محرز يُشارك في تهنئة السيتي بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

شارك، رياض محرز، في تهنئة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي لدولة الإمارات العربية المُتحدة.

حيث تواجد، النجم الدولي الجزائري، في الفيديو الذي هنأ من خلاله السيتي دولة الإمارات.

ويحتفل اليوم المُصادف لـ2 ديسمبر الشعب الإماراتي بالذكرى الـ51 لليوم الوطني الإماراتي.

وحمل محرز رفقة زملاءه في السيتيزنس خلال الفيديو لافتة تحمل عبارة “أبشري”.