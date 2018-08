بالفيديو.. محرز يُشعل غرفة تغيير ملابس “السيتي” بالرقص مع “أغويرو”

حيث نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر إندماج نجم الخضر السريع.

وظهر محرز يرقص رفقة النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والظهير الأيسر الفرنسي بينجامين ميندي داخل غرفة تغيير ملابس السيتي.

وأظهر صاحب الرجل اليُسرى الساحرة براعة كبيرة في الرقص مثل براعته داخل المُستطيل الأخضر.

Literally have no idea what's going on here tbh… #mancity pic.twitter.com/5kF34UASXx

— Manchester City (@ManCity) August 23, 2018