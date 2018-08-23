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بالفيديو.. محرز يُشعل غرفة تغيير ملابس “السيتي” بالرقص مع “أغويرو”

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُشعل غرفة تغيير ملابس “السيتي” بالرقص مع “أغويرو” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لمانشستر سيتي رياض محرز تأقلم بسرعة مع أجواء فريقه الجديد خاصة في ظل وجود نجوم كبيرة داخل غرفة تغيير الملابس.

حيث نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر إندماج نجم الخضر السريع.

وظهر محرز يرقص رفقة النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والظهير الأيسر الفرنسي بينجامين ميندي داخل غرفة تغيير ملابس السيتي.

وأظهر صاحب الرجل اليُسرى الساحرة براعة كبيرة في الرقص مثل براعته داخل المُستطيل الأخضر.


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