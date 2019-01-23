بالفيديو ..محرز يُصاب ويُحدث طوارئ بعد لقاء “بيرتون ألبيون” !!

تعرض النجم الدولي الجزائري رياض محرز لإصابة قوية في الدقائق الآخيرة من لقاء فريقه مانشستر سيتي ضد بيرتون ألبيون.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يُظهر محرز مصاب.

وعجز نجم الخضر عن المشي بطريقة سليمة ماجعل لاعب الفريق المضيف يستفسره عن حالته الصحية.

ولم تتضح لحد الآن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها محرز إلى غايى خضوعه لفحوصات طبية.