بالفيديو.. محرز يُصيب مُعلق بالجنون بعد هدفه في مرمى بورنموث

أذهل النجم الجزائري “رياض محرز” الجميع بهدفه اليوم ضد بورنموث في الجولة ال29 من البريمرليغ الذي جاء بمخالفة مُباشرة رائعة.

سمحت لفريقه ليستر سيتي بعدم الخسارة وإقتناص تعادل مُثير بنتيجة هدف لهدف في الدقيقة 97.

وصنع مُعلق شبكة “سكاي سبورت” الذي كان يُعلق على المُباراة من الملعب الحدث بطريقة تعليقه على الهدف العالمي لمحرز.

حيث أُصيب بحالة من الهيستيريا مُعبرا عن إعجابه بالهدف بطريقته الخاصة ومؤكدا أن الأشقر الجزائري ماكر حقيقي.

لأنه خادع الجميع بطريقة تسديده المُخالفة حيث ظن الجميع حسب المُعلق أنها ستكون عالية لكنه سددها في الأرض زاحفة.