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الرياضة

بالفيديو.. محرز يُضيع ركلة جزاء أمام دورتموند

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. محرز يُضيع ركلة جزاء أمام دورتموند
صورة مركبة
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ضيع سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ضربة جزاء مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك في مواجهة المُضيف بوروسيا دورتموند الألماني الجارية حاليا بملعب سيغنال إيدونا بارك.

حيث تحصل، محرز، على ركلة الجزاء بنفسه قبل أن يُنفذها ليصدها حارس المحليين، كوبيل، ببراعة في الدقيقة الـ58.

وتُعتبر هاته المرة الثانية على التوالي التي يُضيع فيها محرز ركلة جزاء بعد مواجهة، كوبنهاغن الدنماركي.

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