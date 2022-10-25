بالفيديو.. محرز يُضيع ركلة جزاء أمام دورتموند
بقلم حواز عبد النور
ضيع سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ضربة جزاء مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.
وذلك في مواجهة المُضيف بوروسيا دورتموند الألماني الجارية حاليا بملعب سيغنال إيدونا بارك.
حيث تحصل، محرز، على ركلة الجزاء بنفسه قبل أن يُنفذها ليصدها حارس المحليين، كوبيل، ببراعة في الدقيقة الـ58.
وتُعتبر هاته المرة الثانية على التوالي التي يُضيع فيها محرز ركلة جزاء بعد مواجهة، كوبنهاغن الدنماركي.
رياض محرز أضاع آخر ركلتي جزاء في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل أول 6 ركلات سددها في المسابقة ✖️🥅
ما قصة محرز مع ركلات الجزاء ؟ 🙄🇩🇿#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #رياض_محرز pic.twitter.com/MUIExcVIc7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2022
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