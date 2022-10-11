بالفيديو.. محرز يُضيع ركلة جزاء أمام كوبنهاغن في دوري الأبطال

ضيع منذ قليل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ركلة جزاء مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك في الدقيقة الـ24 من مواجهة السيتي أمام المُضيف كوبنهاغن الدنماركي.

حيث تصدى حارس مرمى الفريق المحلي لتسديدة محرز الذي ضيع فرصة منح السيتيزنس التقدم في المواجهة.

ومُباشرة بعد ذلك قام التقني الكاتلوني بتغيير محرز بزميله روبن دياز في الدقيقة الـ32 بسبب طرد الظهير الأيسر سيرجيو غوميز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ30.

ويُواجه السيتي كوبنهاغن في الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.