بالفيديو.. محرز يُعدل للسيتي ضد دورتموند

عدل النجم الدولي الجزائري رياض محرز النتيجة لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

الفريق الألماني تقدم في الدقيقة ال15 عبر جودي بيلينغهام قبل أن يُعدل الساحر الجزائري في الدقيقة ال55 من ركلة جزاء نفذها بإحكام.

ضربة الجزاء تحصل عليها السيتي عقب توزيعة من فيل فودين لمسها متوسط ميدان الفريق الأصفر إيمري تشان باليد.

المواجهة الجارية بملعب سيغنال إيدونا بارك تدخل لحساب عودة الدور ربع النهائي من مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.