بالفيديو.. محرز يُقدم تمريرة حاسمة رائعة ضد دورتموند

قدم النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الثلاثاء تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.
تمريرة الساحر الجزائري جاء منها هدف التقدم للسيتي ضد الضيف بوروسيا دورتموند الألماني والذي سجله كيفين دي بروين في الدقيقة ال19.
المواجهة الجارية حاليا بملعب “الإتحاد” تُشير نتيجتها لتفوق السيتي بهدف يتيم دون رد.
هدف ⚽️
النجم البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل لمان سيتي، بعد أن تلقى كرة حاسمة من الجزائري رياض محرز الذي قطع كرة لدورتموند من دائرة المنتصف وبدأت الهجمة بتمريرة منه.#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_دورتموند #محرز pic.twitter.com/uGznecfy49
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2021
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