بالفيديو.. محرز يُقدم تمريرة حاسمة رائعة ضد دورتموند

قدم النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الثلاثاء تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

تمريرة الساحر الجزائري جاء منها هدف التقدم للسيتي ضد الضيف بوروسيا دورتموند الألماني والذي سجله كيفين دي بروين في الدقيقة ال19.

المواجهة الجارية حاليا بملعب “الإتحاد” تُشير نتيجتها لتفوق السيتي بهدف يتيم دون رد.